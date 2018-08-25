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Страшные подробности насилия Хачатуряна
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Мать рассказала подробности насилия Хачатуряна над дочкой 

Рамблер 4 часа назад
Аурелия Дундук, мать сестер Хачатурян, арестованных по подозрению в убийстве отца, присутствует на всех допросах своей несовершеннолетней дочери Марии как ее официальный представитель, пишет «КП».
По словам женщины, она потрясена рассказами дочери о том, что происходило дома после ее ухода из семьи. Она поясняет, что имели место не только постоянные побои, но и сексуальное насилие. Мужчина периодически вызывал сестер к себе в комнату.
«Отец позвал Марию к себе, дверь закрыл. И сказал, что у него якобы простатит, и она должна ему помочь… Мария отказалась, она заявила, что вранье это и простатит лечится не так вообще. Он начал ругаться, но младшая не соглашалась», — рассказала Дундук.
После этого отец посадил ее в машину и увез. Позже выяснилось, что он вывез дочь в лес.
«Там привязал и буквально пытал ее, заставлял сделать это. Достал нож и провел им по шее. Не глубоко, а так, чтобы кровь пошла. След у Марии до сих пор остался», — сообщила мать девочек.
В итоге он оставил дочь в лесу и уехал, забрав лишь ближе к ночи.
«После этого он некоторое время не вызывал ее к себе в комнату. Может еще и потому, что она несовершеннолетняя, боялся все же. Со старшими девочками он делал, что хотел», — отметила Дундук.
Мария, Ангелина и Крестина, проживавшие со своим отцом Михаилом Хачатуряном на северо-востоке Москвы, убили его 27 июля в своей квартире на Алтуфьевском шоссе.
По их словам, они решились на убийство, потому что отец издевался над ними. Убийство вызвало широкий резонанс в обществе, спровоцировав множество вопросов, в частности, о том, почему девочки оказались беззащитны перед тираном-отцом, который оставался безнаказанным, несмотря на попытки семьи искать справедливости.
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