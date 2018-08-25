Страшные подробности насилия Хачатуряна

Мать рассказала подробности насилия Хачатуряна над дочкой

Аурелия Дундук, мать сестер Хачатурян, арестованных по подозрению в убийстве отца, присутствует на всех допросах своей несовершеннолетней дочери Марии как ее официальный представитель, пишет «КП».

По словам женщины, она потрясена рассказами дочери о том, что происходило дома после ее ухода из семьи. Она поясняет, что имели место не только постоянные побои, но и сексуальное насилие. Мужчина периодически вызывал сестер к себе в комнату.

«Отец позвал Марию к себе, дверь закрыл. И сказал, что у него якобы простатит, и она должна ему помочь… Мария отказалась, она заявила, что вранье это и простатит лечится не так вообще. Он начал ругаться, но младшая не соглашалась», — рассказала Дундук.

После этого отец посадил ее в машину и увез. Позже выяснилось, что он вывез дочь в лес.

«Там привязал и буквально пытал ее, заставлял сделать это. Достал нож и провел им по шее. Не глубоко, а так, чтобы кровь пошла. След у Марии до сих пор остался», — сообщила мать девочек.

В итоге он оставил дочь в лесу и уехал, забрав лишь ближе к ночи.

«После этого он некоторое время не вызывал ее к себе в комнату. Может еще и потому, что она несовершеннолетняя, боялся все же. Со старшими девочками он делал, что хотел», — отметила Дундук.

Мария, Ангелина и Крестина, проживавшие со своим отцом Михаилом Хачатуряном на северо-востоке Москвы , убили его 27 июля в своей квартире на Алтуфьевском шоссе.

По их словам, они решились на убийство, потому что отец издевался над ними. Убийство вызвало широкий резонанс в обществе, спровоцировав множество вопросов, в частности, о том, почему девочки оказались беззащитны перед тираном-отцом, который оставался безнаказанным, несмотря на попытки семьи искать справедливости.