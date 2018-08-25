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Пилот приземлился на недостроенную ВПП
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Пилот приземлился на недостроенную ВПП 

Рамблер 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании «Уральских авиалиний» приземлился на взлетно-посадочную полосу аэропорта Улан-Удэ, которая находилась в стадии ремонта.
Лайнер, летевший рейсом Москва-Иркутск, сначала не смог приземлиться в аэропорту назначения, сообщает Mash. Его перенаправили в Улан-Удэ.
Пилот получил разрешение на посадку и сел на недостроенную полосу, находившуюся рядом с рабочей ВПП.
Инцидент не закончился трагически лишь благодаря тому, что на полосу еще не вывели технику и людей. Они выходят на работу на полчаса позже, чем приземлился самолет. В отношении пилота начато расследование.
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