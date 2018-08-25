Пилот приземлился на недостроенную ВПП

Лайнер, летевший рейсом Москва-Иркутск, сначала не смог приземлиться в аэропорту назначения, сообщает Mash. Его перенаправили в Улан-Удэ.

Пилот получил разрешение на посадку и сел на недостроенную полосу, находившуюся рядом с рабочей ВПП.

Инцидент не закончился трагически лишь благодаря тому, что на полосу еще не вывели технику и людей. Они выходят на работу на полчаса позже, чем приземлился самолет. В отношении пилота начато расследование.