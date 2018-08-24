При взрыве газа в Орле пострадали 3 человека

Взрыв бытового газа произошел в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Орле. В результате ЧП пострадали три человека: 40-летний мужчина доставлен в ожоговое отделение областной клинической больницы, двое детей госпитализированы в хирургическое отделение орловского научно-клинического многопрофильного центра им. З. И. Круглой, сообщил ТАСС начальник управления безопасности администрации города Игорь Тарасов

Сам дом не получил серьезных повреждений, однако все жильцы подъезда, где взорвался газ, были эвакуированы. На месте работают следователи и эксперты.