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При взрыве газа в Орле пострадали 3 человека
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При взрыве газа в Орле пострадали 3 человека 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Взрыв бытового газа произошел в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Орле. В результате ЧП пострадали три человека: 40-летний мужчина доставлен в ожоговое отделение областной клинической больницы, двое детей госпитализированы в хирургическое отделение орловского научно-клинического многопрофильного центра им. З. И. Круглой, сообщил ТАСС начальник управления безопасности администрации города Игорь Тарасов.
Сам дом не получил серьезных повреждений, однако все жильцы подъезда, где взорвался газ, были эвакуированы. На месте работают следователи и эксперты.
15 августа 2018 года в другом подъезде этого же дома уже случался взрыв газа. По обоим инцидентам возбуждены уголовные дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ.
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