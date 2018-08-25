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Британские туристы загадочно умерли в египетском отеле
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В Египте из-за смерти двух британцев из отеля эвакуировали 300 человек 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Египетские следователи не обнаружили в смерти двух туристов из Великобритании, отдыхавших в Хургаде, признаков насильственной смерти, заявил генеральный прокурор Египта Набиль Садек.
"Никаких признаков, говорящих о том, что смерть двух туристов из Великобритании могла наступить вследствие насильственных действий, не обнаружено", — говорится в заявлении генерального прокурора Египта.
Британцы — 69-летний Джон Купер и его супруга 63-летняя Сюзан, отдыхавшие в отеле Steigenberger в Хургаде, внезапно почувствовали себя плохо и через несколько часов скончались. Судебное вскрытие показало, что причиной смерти стало нарушение кровообращения и острая сердечная недостаточность. По факту гибели туристов начато расследование. Причины, приведшие к ухудшению здоровья супругов, выясняются.
Британский туроператор эвакуировал около 300 своих клиентов из отеля, где произошел инцидент.
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