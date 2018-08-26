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Пропавший танкер Pantelena захватили пираты
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Пропавшее судно с российскими моряками больше недели удерживали пираты 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
По словам капитана греческого танкера, который с 14 августа перестал выходить на связь, бандиты удерживали экипаж в течение девяти дней.
Греческий танкер Pantelena, на борту которого находились 14 граждан Грузии и двое россиян, переставший выходить на связь с 14 августа, был захвачен пиратами. Об этом сообщил капитан судна Лаша Гаделия в интервью Общественному телевидению Грузии.
По словам капитана, захват танкера произошел, когда им управлял его помощник. Мужчине пригрозили оружием, после чего судно угнали. Бандиты поместили всех членов экипажа в одну каюту и удерживали девять дней, периодически давая еду и воду.
Как рассказал Гаделия, морякам не причиняли вреда и разговаривали с ними на английском языке. При этом между собою пираты общались на одном из африканских языков. Экипаж и танкер освободили 23 августа, однако условия освобождения капитан не озвучил. На следующий день судно прибыло в порт Ломе (Того).
Напомним, через десять дней после того, как Pantelena перестал выходить на связь, его нашли при помощи космических спутников Соединенных Штатов пришвартованным в порту Габона Овендо.
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