Пропавший танкер Pantelena захватили пираты

Пропавшее судно с российскими моряками больше недели удерживали пираты

По словам капитана греческого танкера, который с 14 августа перестал выходить на связь, бандиты удерживали экипаж в течение девяти дней.

Греческий танкер Pantelena, на борту которого находились 14 граждан Грузии и двое россиян, переставший выходить на связь с 14 августа, был захвачен пиратами. Об этом сообщил капитан судна Лаша Гаделия в интервью Общественному телевидению Грузии.

По словам капитана, захват танкера произошел, когда им управлял его помощник. Мужчине пригрозили оружием, после чего судно угнали. Бандиты поместили всех членов экипажа в одну каюту и удерживали девять дней, периодически давая еду и воду.

Как рассказал Гаделия, морякам не причиняли вреда и разговаривали с ними на английском языке. При этом между собою пираты общались на одном из африканских языков. Экипаж и танкер освободили 23 августа, однако условия освобождения капитан не озвучил. На следующий день судно прибыло в порт Ломе (Того).