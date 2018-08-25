В Нижнем Новгороде массажистка сломала шею младенцу

По версии следствия, 15 марта 2018 года женщина доставила своего малолетнего ребенка в квартиру обвиняемой для проведения процедуры общего стимулирующего массажа. Во время процедуры обвиняемая уложила мальчика животом на диван и приступила к общему массажу. При попытке мальчика поднять голову, она дважды руками резко повернула ее сначала влево, потом вправо. Своими действиями она причинила младенцу закрытую спинномозговую травму в виде повреждения шейного отдела позвоночника.

"После процедуры массажа состояние младенца резко ухудшилось, и в состоянии клинической смерти он был доставлен в Дальнеконстантиновскую центральную районной больницу, где, несмотря на оказанное лечение, он на следующий день скончался", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Как установили следователи СК, обвиняемая не имела медицинского образования и никогда не осуществляла медицинскую деятельность.

Уголовное дело направлено в суд.