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В Нижнем Новгороде массажистка сломала шею младенцу
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В Нижнем Новгороде массажистка сломала шею младенцу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Массажистка, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности младенцу, предстала перед судом в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, 15 марта 2018 года женщина доставила своего малолетнего ребенка в квартиру обвиняемой для проведения процедуры общего стимулирующего массажа. Во время процедуры обвиняемая уложила мальчика животом на диван и приступила к общему массажу. При попытке мальчика поднять голову, она дважды руками резко повернула ее сначала влево, потом вправо. Своими действиями она причинила младенцу закрытую спинномозговую травму в виде повреждения шейного отдела позвоночника.
"После процедуры массажа состояние младенца резко ухудшилось, и в состоянии клинической смерти он был доставлен в Дальнеконстантиновскую центральную районной больницу, где, несмотря на оказанное лечение, он на следующий день скончался", — говорится в сообщении регионального СУСК.
Как установили следователи СК, обвиняемая не имела медицинского образования и никогда не осуществляла медицинскую деятельность.
Уголовное дело направлено в суд.
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