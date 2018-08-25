Беременным в СИЗО урезали рацион

Беременным женщинам, кормящим матерям и несовершеннолетним, которые находятся в СИЗО , урезали рацион. Как сообщал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников , сведения об урезании рациона поступили от заключенных. «Поступили обращения от женщин из СИЗО-6, что с них сняли добавки с апреля», — уточнил он, сообщает «Коммерсантъ».

Во ФСИН объяснили, что это было сделано на основании апрельского постановления правительства. Документ, о котором идет речь, вносит изменения в постановление о нормах питания задержанных и осужденных, находящихся в СИЗО и ИВС. В частности, ликвидируются так называемые добавки к нормам питания. Ранее несовершеннолетним полагалось по 15 граммов сыра и масла, а также 10 граммов сахара в сутки. Женщины получали дополнительно два куска хлеба, стакан молока, 100 граммов овощей, 50 граммов мяса, 40 граммов масла, 50 граммов творога, горсть сушеных фруктов и яйцо в день.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова намерена потребовать от ведомства объяснений. «Независимо от местонахождения, обстоятельств дети должны получать весь необходимый рацион, это их законное право», — подчеркнула она.