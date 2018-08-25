В Самаре исчез памятник криминальному авторитету 

Наследники Беркута не стали дожидаться понедельника. Сегодня ранним утром бандитский памятник был демонтирован с детской площадки на Н-Садовой и вывезен неизвестными лицами. Это к вопросу о «наследии 90-х». pic.twitter.com/xYw94wwUvM— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 25 августа 2018 г.