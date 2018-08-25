В Самаре исчез памятник криминальному авторитету 

Памятник известному в 90-е бандиту Владимиру Беркуту бесследно исчез с детской площадки в Самаре. Местные власти собирались его демонтировать в ближайшие дни. Однако их опередили неизвестные.
«Наследники Беркута не стали дожидаться понедельника. Сегодня ранним утром бандитский памятник был демонтирован и вывезен неизвестными лицами», — написал в своём Twitterсоветник главы Росгвардии Александр Хинштейн, экс-депутат Госдумы от Самарской области.
Наследники Беркута не стали дожидаться понедельника. Сегодня ранним утром бандитский памятник был демонтирован с детской площадки на Н-Садовой и вывезен неизвестными лицами. Это к вопросу о «наследии 90-х». pic.twitter.com/xYw94wwUvM— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 25 августа 2018 г.
Ранее Хинштейн обратил внимание местных властей на то, что обелиск был установлен незаконно и потребовал его убрать, писал News.ru.
Вот он — памятник Беркуту в центре Самары. В понедельник его здесь не будет. pic.twitter.com/fBfg36kVGx— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 24 августа 2018 г.
Организатора ОПГ Владимира Беркута застрелили во дворе на Нижней Садовой улице Самары в 1999 году. Его младший брат Константин был убит ранее.