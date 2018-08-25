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В Самаре исчез памятник криминальному авторитету
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В Самаре исчез памятник криминальному авторитету 

News.ru 2 часа назад
Фото: vk.com/Новости Самары
Памятник известному в 90-е бандиту Владимиру Беркуту бесследно исчез с детской площадки в Самаре. Местные власти собирались его демонтировать в ближайшие дни. Однако их опередили неизвестные.
«Наследники Беркута не стали дожидаться понедельника. Сегодня ранним утром бандитский памятник был демонтирован и вывезен неизвестными лицами», — написал в своём Twitterсоветник главы Росгвардии Александр Хинштейн, экс-депутат Госдумы от Самарской области.
Ранее Хинштейн обратил внимание местных властей на то, что обелиск был установлен незаконно и потребовал его убрать, писал News.ru.
Организатора ОПГ Владимира Беркута застрелили во дворе на Нижней Садовой улице Самары в 1999 году. Его младший брат Константин был убит ранее.
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