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Кандидата в «короли» воров поймали и отпустили в Европе
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Разыскиваемого Россией кандидата в «короли» воров поймали и отпустили в Европе 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Прайм Крайм
Главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова, известного в криминальных кругах, как Гули, задержали в Подгорице, столице Черногории, но позже отпустили. Об этом в четверг, 23 августа, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».
По данным издания, 45-летнего Салифова, который находится в международном розыске по линии ГУУР МВД России за похищения с целью вымогательства, задержали вместе с племянником Магомедом Курбановым, который также разыскивается российскими властями по аналогичному обвинению.
23 августа по решению суда Курбанов был арестован для последующей экстрадиции в Россию, а Салифов отпущен на свободу.
«На данный момент Гули официально проходит фигурантом по двум эпизодам похищений, одно из которых — похищение самарского предпринимателя Камала Гулуева. По этому факту против Салифова дал показания его бывший исполнитель [подручный] Максуд Гурбанов, осужденный за ранее совершенное убийство», — говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, по неофициальным данным за Салифовым в России тянется целый шлейф тяжких преступлений, количество которых лишь растет по мере выявления. Согласно информации Интерпола, в минувшем мае Салифова ненадолго задерживали в ОАЭ, но вскоре он был освобожден.
«Власти Турции, где Салифов обосновался сразу после выхода на свободу в октябре прошлого года, несмотря на настойчивые запросы российских силовиков, упорно предпочитали его не замечать», — резюмирует «Прайм Крайм».
На сегодняшний день Надир Салифов наряду с Мерабом Джангвеладзе (Сухумский) и Лашей Шушанашвили (Руставский) считается одним из самых влиятельных воров в законе и возможным претендентом на лидерство в преступном мире России. Прежний лидер, Захарий Калашов (Шакро Молодой), недавно получил почти 10 лет тюрьмы за вымогательство.
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