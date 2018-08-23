Крушение самолета Качиньского: поляки осмотрят обломки

Польские и российские следователи с 3 по 7 сентября будут совместно работать на месте крушения самолета президента Леха Качиньского Смоленской области . Во время визита сотрудники прокуратуры Польши также смогут провести экспертизу обломков «борта 101», разбившегося в 2010 году. Эти мероприятия являются частью второго расследования Варшавы . На данный момент, согласно основной версии польского минобороны, причиной авиакатастрофы считается взрыв.

Следователи из России и Польши дополнительно осмотрят элементы самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погибли 96 польских граждан, в том числе президент республики Лех Качиньский. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как отмечается, запрос на проведение процессуальных действий поступил от польской стороны. С 3 по 7 сентября следователи СКР и сотрудники Главного управления криминалистики проведут исследование вещественных доказательств катастрофы в присутствии польских представителей. Уточняется, что специалисты осмотрят подузлы, агрегаты и конструктивные элементы Ту-154М, которые находятся на хранении в Смоленске.

«Результаты проведения процессуальных действий будет переданы польской стороне в установленном законодательством порядке», — сообщили в ведомстве.

Самолет Ту-154М президента Леха Качиньского потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный» восемь лет назад. На борту находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Обломки самолета до сих пор остаются в России, поскольку Польша еще не закончиларасследование авиакатастрофы. По законодательству РФ, до завершения всех процессуальных действий обломки должны оставаться в распоряжении российского следствия.

Ранее посол в Варшаве Сергей Андреев заявил, что эта тема «чрезмерно политизирована, вокруг нее искусственно создается повышенный ажиотаж, как будто этот вопрос имеет некое символическое значение». По словам Андреева, вопрос о том, где находятся обломки, не имеет существенного значения с практической точки зрения, поскольку Россия предоставляла польской стороне полный доступ к ним на всех этапах расследования.

Некоторые специалисты считают, что поездка польских следователей в Смоленск является положительным сдвигом в отношениях между странами, ведь вопрос возвращения обломков в Польшу не раз вызывал споры между Москвой и Варшавой.

«То, что Следственный комитет РФ дал согласие на приезд в Смоленск представителей польской прокуратуры, можно считать некоторым компромиссом, учитывая сложности, с которыми стороны столкнулись при расследовании этой катастрофы», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в польских дипломатических кругах.

Политолог, эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский считает, что данный вопрос постоянно поднимается, когда речь заходит об отношениях двух государств. Взаимодействие Москвы и Варшавы в последние годы свелось к минимуму, а находящаяся у власти группа польских политиков не раз заявляла, что катастрофа под Смоленском была терактом, пояснил он. Теперь польский истеблишмент не может признать, что теракта не было, поскольку это, по мнению Неменского, будет означать их политическое поражение.

Именно поэтому, считает политолог, возвращать обломки этой политической команде нецелесообразно, поскольку «маловероятно, что эти материалы будут использованы для честного расследования».

Он также напомнил, что Москва не раз предлагала польской стороне работать с обломками на российской территории, но Варшава, как правило, отвергала подобные предложения. Предстоящий визит польских следователей может привести к небольшим сдвигам в отношениях сторон, отметил политолог.

Между тем Польша сейчас проводит второе расследование авиакатастрофы. Еще в 2011 году Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и правительственная комиссия под руководством главы МВД Ежи Миллера опубликовала доклад о результатах расследования, согласно которому причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а также недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Кроме того, комиссия Миллера пришла к выводу, что к катастрофе привело снижение лайнера ниже дозволенного минимума. В Польше согласились с этим выводом, но возложили вину на российских диспетчеров. Москва отвергла обвинения.

В апреле результаты комиссии Миллера были официально аннулированы. Глава новой комиссии Антони Мачеревич заявил, что первый отчет содержит «фальшивые тезисы» и сконструирован под политическим давлением.

В начале лета представители новой польской комиссии по расследованию авиакатастрофы сообщили, что на обломках самолета и теле одной из жертв были обнаружены остатки взрывчатых веществ. При этом в почве рядом с местом крушения этих веществ не нашли, отметили члены комиссии.