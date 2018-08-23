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Россиянке грозит дело за ненависть к мужчинам
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Россиянке грозит дело за ненависть к мужчинам 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Омская феминистка Любовь Калугина рассказала о проверке ее постов «ВКонтакте» следователями на предмет возбуждения ненависти и унижения достоинства мужчин. Об этом сообщает аналитический центр «Сова».
По словам Калугиной, весной 2017 года некий житель Биробиджана подал на нее заявление в правоохранительные органы. В июле ее вызвали на беседу в полицию и взяли объяснение по поводу ее записей «ВКонтакте». В августе 2018-го активистку вызвали в Следственный комитет.
В СК заявили, что против нее может быть возбуждено дело по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку пола).
Следователи проверяли 12 публикаций Калугиной от 2013-2016годов. «Сова» отмечает, что большая часть записей действительно направлена против мужчин, но посты различаются «по степени агрессии». Некоторые из них содержат грубый юмор, в других есть признаки унижения достоинства и призывы к насилию.
Аналитики «Совы» отметили, что требование об удалении таких постов было бы уместным, но необходимости в уголовном преследовании нет: у радикального феминизма в России нет традиции реального применения насилия.
За последние месяцы стало известно о целом ряде дел, возбужденных из-за постов, лайков и репостов в соцсетях. Компания Mail.ru, которой принадлежат «ВКонтакте», обратилась в Госдуму, Минюст, Верховный и Конституционный суды с предложением амнистировать осужденных за экстремизм пользователей и декриминализировать статьи за репосты. Позже стало известно, что Минкомсвязи направило положительный отзыв на законопроект об отмене уголовной ответственности по этим статьям.
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