Россиянке грозит дело за ненависть к мужчинам

Омская феминистка Любовь Калугина рассказала о проверке ее постов «ВКонтакте» следователями на предмет возбуждения ненависти и унижения достоинства мужчин. Об этом сообщает аналитический центр «Сова».

По словам Калугиной, весной 2017 года некий житель Биробиджана подал на нее заявление в правоохранительные органы . В июле ее вызвали на беседу в полицию и взяли объяснение по поводу ее записей «ВКонтакте». В августе 2018-го активистку вызвали в Следственный комитет

В СК заявили, что против нее может быть возбуждено дело по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку пола).

Следователи проверяли 12 публикаций Калугиной от 2013-2016годов. «Сова» отмечает, что большая часть записей действительно направлена против мужчин, но посты различаются «по степени агрессии». Некоторые из них содержат грубый юмор, в других есть признаки унижения достоинства и призывы к насилию.

Аналитики «Совы» отметили, что требование об удалении таких постов было бы уместным, но необходимости в уголовном преследовании нет: у радикального феминизма в России нет традиции реального применения насилия.