Агентству Associated Press пригрозили расстрелом

Корреспондент Associated Press Аманда Ли-Майерс рассказала об анонимных угрозах в адрес сотрудников агентства в Лос-Анджелесе

Неизвестный позвонил в AP и заявил, что «в какой-то момент» по сотрудникам «придется начать стрелять», а также оскорбил корреспондентов. AP заявило, что «очень серьезно» относится к угрозам.

Агентство сообщило местным властям о поступившей угрозе, передает РИА «Новости»

«Все сотрудники AP в безопасности», — говорится в сообщении.

Напомним, в США идет «война» между СМИ, большинство из которых поддерживает демократов, и президентом страны Дональдом Трампом