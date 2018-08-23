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Агентству Associated Press пригрозили расстрелом
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Агентству Associated Press пригрозили расстрелом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Корреспондент Associated Press Аманда Ли-Майерс рассказала об анонимных угрозах в адрес сотрудников агентства в Лос-Анджелесе.
Неизвестный позвонил в AP и заявил, что «в какой-то момент» по сотрудникам «придется начать стрелять», а также оскорбил корреспондентов. AP заявило, что «очень серьезно» относится к угрозам.
Агентство сообщило местным властям о поступившей угрозе, передает РИА «Новости».
«Все сотрудники AP в безопасности», — говорится в сообщении.
Напомним, в США идет «война» между СМИ, большинство из которых поддерживает демократов, и президентом страны Дональдом Трампом.
Владелец New York Times Артур Окс Сульцбергер говорил, что враждебные высказывания Трампа о СМИ способствуют росту угроз и могут стать причиной насилия.
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