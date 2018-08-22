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ФСБ задержала начальника колонии
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ФСБ задержала начальника колонии 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ФСБ РФ / РИА Новости
Начальника исправительной колонии в Самарской области задержали силами ФСБ и службы собственной безопасности ФСИН при получении крупной взятки от родственников осужденных. Об этом в среду, 22 августа, в пресс-службе управления УФСИН по региону сообщили РИА Новости.
По оперативным данным, за деньги задержанный обещал дать ход процессу условно-досрочного освобождения некоторых осужденных. Окончательное решение по УДО принимает суд, однако всегда учитывается мнение руководства колонии.
Деньги предназначались за «возможность предоставления права на условно-досрочное освобождение осужденным, отбывающим наказания в подведомственном ему учреждении». Материалы проверки будут переданы следователям.
8 июня стало известно, что бывший глава управления ФСИН по Ростовской области Сергей Смирнов умер в больнице Ростова-на-Дону, куда был доставлен из СИЗО.
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