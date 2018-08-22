ФСБ задержала начальника колонии

По оперативным данным, за деньги задержанный обещал дать ход процессу условно-досрочного освобождения некоторых осужденных. Окончательное решение по УДО принимает суд, однако всегда учитывается мнение руководства колонии.

Деньги предназначались за «возможность предоставления права на условно-досрочное освобождение осужденным, отбывающим наказания в подведомственном ему учреждении». Материалы проверки будут переданы следователям.