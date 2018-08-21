Мужчина привязал вора скотчем к дереву и поплатился

Следователи завершили расследование уголовного дела жителя поселка Вороново, который обвиняется в незаконном лишении свободы своего соседа, об этом Sputnik Беларусь сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Инцидент произошел в июне этого года. По версии следствия, обвиняемый вывез в лес 39-летнего жителя Вороновского района, которого заподозрил в краже своего имущества.
Там он его раздел, привязал к дереву, несколько раз ударил кулаком в живот и оставил в таком виде одного.
"Спустя три часа потерпевший самостоятельно освободился и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы", — отметил Шершеневич.
Как рассказывали ранее в УВД, мужчина был приклеен к дереву скотчем. В родную деревню пришел без одежды и уже оттуда вызвал милицию.
В отношении 44-летнего нападавшего возбуждено уголовное дело по статье 183 части второй Уголовного кодекса Белоруссии.
Сейчас он находится под стражей. Следователи также выяснили, что никакой кражи, о которой говорил подозреваемый, не было.
"Факт кражи у него имущества ни потерпевшим, ни иными лицами не нашел своего подтверждения", — отметили в СК.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Имущество обвиняемого арестовано.
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