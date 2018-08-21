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В Саудовской Аравии обезглавили женщину-правозащитницу
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В Саудовской Аравии обезглавили женщину-правозащитницу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Кадр: YJC.ir / YouTube
В Саудовской Аравии обезглавили Исру Аль-Хомгам (Israa al-Ghomgham) за участие в антиправительственных протестах. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что она участвовала в демонстрации в городе Катиф, где и была арестована. Отмечается, что за прошедшие годы это первая женщина, которую приговорили к смертной казни.
Приговора ожидают еще десятки правозащитниц, участвовавших в протестах
29-летнюю Исру арестовали в 2015-м вместе с мужем и еще четырьмя активистами за «неподчинение властям». Приговор привели в исполнение 20 августа.
По сведениям Amnesty International, в 2017 году в Саудовской Аравии казнили 146 человек. С 2015 года в Саудовской Аравии казнили семь женщин за убийство.
В конце декабря 2017 года власти Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении виновника ДТП. 45-летнему Мухаммеду аль-Кахтани отрубили голову. В 2013 году мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на скорости около 200 километров в час врезался на своем джипе в другую машину, где находились семь человек. Все они были членами одной семьи. В результате аварии погибли шесть человек, в том числе дети. Выжила только одна девочка.
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