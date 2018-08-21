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В Италии нашли пропавших из-за паводка туристов
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В Италии нашли пропавших из-за паводка туристов 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: Reuters
Трое итальянцев, которые считались пропавшими без вести в результате сильного паводка в южноитальянской области Калабрия, живы, они не пострадали, сообщили местные власти.
В понедельник в калабрийском национальном парке Поллино на экскурсии находилось две туристических группы общей численностью около 40 человек. Вследствие ливневых дождей уровень протекающей по парку горной реки Раганелло внезапно резко поднялся, многих туристов смыло бурным водным потоком. На место ЧП прибыли пожарные, сотрудники службы Гражданской обороны (ГО) и карабинеры, которым удалось спасти около 20 человек.
По информации руководителя региональной службы ГО Калабрии Карло Танси, жертвами стихии стали десять человек. Еще 15 человек были ранены, 11 из них в настоящее время госпитализированы.
До последнего времени пропавшими без вести считались трое молодых туристов из соседней области Апулия. Однако во вторник выяснилось, что они находятся в горной местности без мобильной телефонной связи. Все они живы и здоровы. Таким образом, в списке пропавших без вести, составленном калабрийской службой ГО, не осталось имен.
"На 99,9% мы уверены, что пропавших без вести среди людей, находившихся в зоне Раганелло, больше нет", — заявил министр по охране окружающей среды Италии Серджо Коста, который во вторник прибыл на место ЧП.
Ранее во вторник в службе ГО Калабрии РИА Новости сообщили, что данных о погибших в результате паводка россиянах у спасателей нет. В префектуре провинции Козенца РИА Новости сказали, что в списке туристов, получивших ранения и находящихся в настоящее время в больницах Калабрии, граждан РФ также нет.
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