В Москве водитель «Яндекс. Такси» избил пассажира после спора в машине

Водитель "Яндекс. Такси" избил пассажира после словесной перепалки в автомобиле. Как сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах, в отношении водителя возбуждено уголовное дело, он задержан.

"В полицию обратился мужчина, который рассказал, что вечером 16 августа на улице Большая Полянка во время движения автомобиля у него произошел словесный конфликт с водителем такси. Мужчина принял решение выйти из автомобиля, но водитель вышел за ним и ударил кулаком по лицу, сломав челюсть", — сказал собеседник агентства, отметив, что мужчина заказывал автомобиль через сервис "Яндекс. Такси".