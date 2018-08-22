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Водитель «Яндекс. Такси» избил пассажира
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В Москве водитель «Яндекс. Такси» избил пассажира после спора в машине 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Водитель "Яндекс. Такси" избил пассажира после словесной перепалки в автомобиле. Как сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах, в отношении водителя возбуждено уголовное дело, он задержан.
"В полицию обратился мужчина, который рассказал, что вечером 16 августа на улице Большая Полянка во время движения автомобиля у него произошел словесный конфликт с водителем такси. Мужчина принял решение выйти из автомобиля, но водитель вышел за ним и ударил кулаком по лицу, сломав челюсть", — сказал собеседник агентства, отметив, что мужчина заказывал автомобиль через сервис "Яндекс. Такси".
По словам собеседника агентства, в отношении водителя, уроженца Узбекистана 1988 год рождения, возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.
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