В Подмосковье произошло массовое отравление

Двадцать шесть человек отравились в Подмосковье, один скончался

Двадцать шесть человек отравились в городе Котельники Московской области , один скончался до приезда скорой помощи, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья. Причины происшествия пока неизвестны. "В результате происшествия в Котельниках пострадали 26 человек, из них 23 были госпитализированы с жалобами на плохое самочувствие в Люберецкую районную больницу №1, в Раменское инфекционное отделение, а также в Люберецкую районную больницу №2. <…> Двое пострадавших от госпитализации отказались, один скончался до приезда скорой помощи", — процитировали в пресс-службе министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова. По словам министра, на месте было задействовано семь бригад скорой помощи и две бригады Центра медицины катастроф.