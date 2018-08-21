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В Подмосковье произошло массовое отравление
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Двадцать шесть человек отравились в Подмосковье, один скончался 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Двадцать шесть человек отравились в городе Котельники Московской области, один скончался до приезда скорой помощи, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.
Причины происшествия пока неизвестны.
"В результате происшествия в Котельниках пострадали 26 человек, из них 23 были госпитализированы с жалобами на плохое самочувствие в Люберецкую районную больницу №1, в Раменское инфекционное отделение, а также в Люберецкую районную больницу №2. <…> Двое пострадавших от госпитализации отказались, один скончался до приезда скорой помощи", — процитировали в пресс-службе министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова.
По словам министра, на месте было задействовано семь бригад скорой помощи и две бригады Центра медицины катастроф.
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