В деле сестер Хачатурян всплыл бордель

Московский комсомолец » сообщает, что бабушка сестер Хачатурян Лариса Тодика якобы держала бордель в Москве , а ее будущий зять и отец девочек был его клиентом.

Бывшая проститутка Ирина рассказала «МК», что бордель располагался в одной из квартир в многоэтажке на Ярославском шоссе.

По словам собеседницы газеты, женщина сняла две однокомнатные квартиры — на десятом, для себя, и на 13-м — для девушек. Вторую квартиру переделали в «двушку», вынеся кухню в коридор. Ирина рассказала, что обычно там работали три девушки.

«Хачатурян, насколько знаю, был VIP-клиентом, любил девочек помоложе», — заявила она.

По словам Ирины, позже Тодика привезла к себе сына и 16-летнюю дочь Аурелию и начала «посвящать в бизнес». Именно там Аурелия Дундук якобы познакомилась с 36-летним Хачатуряном.

«Однажды девушка поехала к Хачатуряну и не вернулась — он запретил. Вместо нее он сам приехал к Ларисе с пистолетом и заявил, что она не вернется к такой матери», — утверждает Ирина.

Бывшая старшая по подъезду в доме, где якобы находился бордель, подтвердила «МК», что Тодика действительно жила там. Собеседница газеты отметила, что в квартире на 13-м этаже не было постоянных жильцов, а девушки приезжали туда в назначенное время.

В конце июля в доме на Алтуфьевском шоссе нашли тело 57-летнего мужчины с 36-ю ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет.

Девушки признали свою вину. По словам следователей, у них сложились неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим им «моральные страдания». Сестрам предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц, и арестовали их на два месяца.

СМИ писали, что отец девушек употреблял наркотики, бил их, домогался и угрожал им убийством. Сообщалось, что в его квартире и машине нашли оружие и неизвестные таблетки. Друзья и родственники Хачатуряна опровергали это, заявляя, что он любил и баловал дочерей, был верующим человеком и занимался благотворительностью.