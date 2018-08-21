Ещё
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В деле сестер Хачатурян всплыл бордель 

Рамблер 1 час назад
«Московский комсомолец» сообщает, что бабушка сестер Хачатурян Лариса Тодика якобы держала бордель в Москве, а ее будущий зять и отец девочек был его клиентом.
Бывшая проститутка Ирина рассказала «МК», что бордель располагался в одной из квартир в многоэтажке на Ярославском шоссе.
По словам собеседницы газеты, женщина сняла две однокомнатные квартиры — на десятом, для себя, и на 13-м — для девушек. Вторую квартиру переделали в «двушку», вынеся кухню в коридор. Ирина рассказала, что обычно там работали три девушки.
«Хачатурян, насколько знаю, был VIP-клиентом, любил девочек помоложе», — заявила она.
По словам Ирины, позже Тодика привезла к себе сына и 16-летнюю дочь Аурелию и начала «посвящать в бизнес». Именно там Аурелия Дундук якобы познакомилась с 36-летним Хачатуряном.
«Однажды девушка поехала к Хачатуряну и не вернулась — он запретил. Вместо нее он сам приехал к Ларисе с пистолетом и заявил, что она не вернется к такой матери», — утверждает Ирина.
Бывшая старшая по подъезду в доме, где якобы находился бордель, подтвердила «МК», что Тодика действительно жила там. Собеседница газеты отметила, что в квартире на 13-м этаже не было постоянных жильцов, а девушки приезжали туда в назначенное время.
В конце июля в доме на Алтуфьевском шоссе нашли тело 57-летнего мужчины с 36-ю ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет.
Девушки признали свою вину. По словам следователей, у них сложились неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим им «моральные страдания». Сестрам предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц, и арестовали их на два месяца.
СМИ писали, что отец девушек употреблял наркотики, бил их, домогался и угрожал им убийством. Сообщалось, что в его квартире и машине нашли оружие и неизвестные таблетки. Друзья и родственники Хачатуряна опровергали это, заявляя, что он любил и баловал дочерей, был верующим человеком и занимался благотворительностью.
Комментарии52
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине разоблачили ложь о туристах в Крыму342
Меладзе решил получить другое гражданство
Телеведущий ошеломил зрителей возрастом дочери17
Тарасов приехал к Бузовой с женой и ребенком
Подтвержден главный принцип Эйнштейна30
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
15:33
В Кемерове снесли ТРЦ «Зимняя вишня»
Пожары Происшествия
01:42
В деле Шеремета появилась новая информация
Украина Происшествия
04:38
В Москве резко ухудшится погода
Погода Новости Москвы
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
00:39
США под ударом: чьих вмешательств боится Вашингтон
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение