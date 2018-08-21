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Израненный рыбак вырвался у крокодила и доехал до больницы
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Израненный рыбак вырвался у крокодила и доехал до больницы на мотоцикле 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @bernamadotcom
В Малайзии рыбак сумел доехать до больницы на мотоцикле после нападения крокодила. Об этом сообщает издание The Star Online.
Рептилия напала, когда 42-летний Хамид Мохд Исмаил (Hamid Mohd Ismail) удил рыбу на берегу реки. Мужчине удалось отбиться, но зубы хищника оставили серьезные раны на его груди и лице.
Окровавленный мужчина сел на свой мотоцикл и поехал к ближайшей больнице. Добравшись туда, он потерял сознание. Ему оказали медицинскую помощь, однако он остается слишком слаб, чтобы рассказать о произошедшем подробнее.
В Малайзии распространены гребнистые крокодилы, которые входят число крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. По официальным данным, с 2010 по 2016 год крокодилы убили 27 жителей Малайзии.
В июле сообщалось, что гребнистый крокодил убил инвалида, который шел по берегу реки в Малайзии. Останки жертвы рептилии нашли на следующий день в 600 метрах от места происшествия.
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