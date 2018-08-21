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На Украине батарейка продырявила органы ребенку
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Двухлетний мальчик с Украины проглотил батарейку, за его жизнь борются врачи 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Двухлетний мальчик из украинского города Кропивницкий находится в тяжелом состоянии в больнице. Он проглотил батарейку. Об этом сообщил портал Znaj.ua.
Малыш играл с прибором на батарейках, а когда папа отвернулся, проглотил батарейку-таблетку. В крайне тяжелом состоянии ребенка госпитализировали в больницу. Пока врачи пытались достать предмет и делали снимок желудка, в пищеводе несчастного образовались раздражение и дырка диаметром около одного сантиметров. В итоге поражение вызвало серьезные последствия: пневмонию и заражение крови.
Медики поставили больному в желудок стент, чтобы он мог жить. По последний информации мальчика перевели в киевское медучреждение. Если после операции у него не возникнут осложнения, то реабилитация займет примерно два года.
Врачи просят родителей не оставлять устройства с батарейками в доступных для детей местах, не давать играть с такими приборами. Если предмет плохо закрыт, замотать его скотчем. Использованные батарейки выбрасывать таким образом, чтобы их не достал малыш.
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