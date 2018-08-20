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Белоруска утонула в ванне во время стирки белья
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Жительница Могилева утонула в ванне во время стирки белья 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © Flickr / meemal
Жительница Могилева утонула в ванне собственной квартиры во время стирки белья, сообщили Sputnik Беларусь в общественном объединении ОСВОД.
Инцидент в областном центре произошел 15 августа в доме, расположенном в Ленинском районе города. "При стирке белья в ванне утонула женщина 46 лет", — сказали в организации.
Там также сообщили, что могилевчанка была обнаружена лежащей в ванной — ее голова находилась в воде. По информации ОСВОД, всего по состоянию на 20 августа с начала года в Беларуси утонули 282 человека, в том числе 27 детей.
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