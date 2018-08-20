Белоруска утонула в ванне во время стирки белья

Жительница Могилева утонула в ванне во время стирки белья

Жительница Могилева утонула в ванне собственной квартиры во время стирки белья, сообщили Sputnik Беларусь в общественном объединении ОСВОД.

Инцидент в областном центре произошел 15 августа в доме, расположенном в Ленинском районе города. "При стирке белья в ванне утонула женщина 46 лет", — сказали в организации.

Там также сообщили, что могилевчанка была обнаружена лежащей в ванной — ее голова находилась в воде. По информации ОСВОД, всего по состоянию на 20 августа с начала года в Беларуси утонули 282 человека, в том числе 27 детей.