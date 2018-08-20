Украинские туристы разбили лагерь на вокзале в знак протеста

Украинские туристы разбили палатки на железнодорожном вокзале во Львове , протестуя из-за отказа заменить им билеты. Об этом сообщил на странице в Facebook житель Львова Игорь Зинкевич.

Протестующие были пассажирами поезда, следовавшего из Ивано-Франковска и прибывшего во Львов с двухчасовым опозданием. Из-за этого путешественники не успели пересесть на другой поезд, чтобы добраться до дома, и организовали протест.

Администрация вокзала отказалась принимать на себя вину за задержку поезда и не стала обменивать туристам билеты.