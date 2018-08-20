Что известно о нападениях на полицейских в Чечне

Чечне произошла серия нападений на сотрудников правоохранительных органов . В результате несколько полицейских пострадали, все злоумышленники были нейтрализованы. Как сообщил глава республики Рамзан Кадыров , покушения совершили «молодые люди с неокрепшей психикой», которых завербовали через соцсети. При этом он отметил, что цель нападавших — омрачить праздник Курбан-Байрам и «создать видимость сил, способных организовать вооружённые акции и теракты». СК РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Сотрудники полиции пресекли попытку проникновения на территорию отделения Министерства внутренних дел по Шалинскому району Чечни. В ходе инцидента двое неизвестных ранили двух представителей правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

«Сегодня около 10 часов двое неизвестных, вооружённых ножами, попытались проникнуть на территорию ОМВД России по Шалинскому району Чеченской Республики и нанесли ранения двум сотрудникам полиции, находившимся на службе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ответным огнём нападавшие были уничтожены, на месте происшествия работает оперативная группа. При этом источник агентства в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа уточнил, что у одного из нападавших была взрывчатка.

В то же время ещё один инцидент произошёл возле населённого пункта Мескер-Юрт Шалинского района, где неизвестный совершил самоподрыв рядом с полицейскими.

Кроме того, стало известно о двух нападениях на сотрудников правоохранительных органов в столице Чечни. В первом случае, по информации РИА Новости, произошла перестрелка на пересечении улиц Первомайская и Исаева. Во втором случае автомобиль Mercedes наехал на сотрудников ДПС . В результате несколько правоохранителей получили ранения, однако появившаяся ранее информация об одном погибшем сотруднике не подтвердилась.

«Полицейский не погиб, но есть пострадавшие», — сообщил источник ТАСС в МВД.

Добавим, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело после ряда инцидентов на территории Чеченской республики. При этом ведомство не привело никаких подробностей произошедшего.

«По факту нападений на сотрудников правоохранительных органов в Чечне возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, в СК сообщили, что личности двоих нападавших были установлены.

Стоит отметить, что все нападения были совершены в тот момент, когда на территории республики отсутствует её глава Рамзан Кадыров Накануне он прибыл на хадж в Саудовскую Аравию . Между тем Кадыров уже прокомментировал произошедшие события. По его словам, благодаря бдительности полицейских удалось предотвратить все попытки группы молодых людей, намеревавшихся совершить резонансные преступления.

«Нет никаких сомнений в том, что мозги молодым людям заморочили по соцсетям различные там иблисовцы. Но картина дня свидетельствует о том, что никакой поддержки, никакой социальной базы у них в республике нет. Об отсутствии у «хозяев» даже признаков стыда и совести свидетельствует тот факт, что они привлекают подростков с неокрепшей психикой. Ситуация в Грозном и Чечне абсолютно спокойная, стабильная и никаких предпосылок к осложнению нет», — написал Кадыров на своей Telegram-странице.

Он отметил, что в городе Шали пострадали двое полицейских, в Грозном получили травмы сотрудники ДПС. Кадыров поручил руководству республиканского МВД оказать им всю необходимую помощь.

«Нет никаких сомнений в том, что стояла задача омрачить праздничный день, вызвать большой общественный резонанс, помещать жителям Чечни провести мероприятия, связанные с Курбан-Байрам. Самая главная цель — создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооружённые акции и теракты», — заметил глава Чечни.

Майское нападение на церковь в Грозном

Три месяца назад, 19 августа в центре Грозного произошла попытка захвата прихожан в церкви Архангела Михаила . Охранявшие здание полицейские сумели ликвидировать четверых боевиков. Между тем в ходе инцидента погибли три человека — двое сотрудников правоохранительных органов и один прихожанин.

Следственный комитет России по факту нападения возбудил уголовное дело по ст. 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Как отметил Рамзан Кадыров, главарём группировки был уроженец одного из соседних регионов, остальные трое боевиков проживали на территории республики.

В свою очередь, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Джамбулат Умаров счёл инцидент попыткой «запугать чеченский народ».

«Мирное сосуществование наших конфессий всегда служило примером дружбы и согласия не только на Северном Кавказе, но и во всей России. А единство и взаимоуважение народов России, как нам хорошо известно, не входят в далеко идущие планы наших противников», — заявлял Умаров.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.