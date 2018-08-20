Сестры Хачатурян признались в убийстве

Сестры Хачатурян признались в убийстве отца. Об этом РИА Новости сообщили их адвокаты.

По словам Ярослава Пакулина, представляющего интересы 17-летней Марии, данные ею показания «можно считать» признательными. Такие же, по словам Алексея Липцера, дала и его подзащитная — 19-летняя Кристина. В свою очередь, Алексей Паршин сообщил, что его клиентка, 18-летняя Ангелина, призналась в убийстве.

При этом Липцер добавил, что Кристина призналась лишь в распылении содержимого газового баллончика в лицо отцу и в настоящее время дает «развернутые» показания. Пакулин отметил, что их дает и Мария. По его словам, в них она упомянет о предшествующих событиях.

«Начиная с рождения, можно сказать…» — сообщил он.

Адвокат Марии Хачатурян добавил, что она настаивает на том, что ударила отца ножом не более пяти раз, а следствию еще только предстоит выяснить, какая из сестер нанесла отцу смертельный удар.