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Сестры Хачатурян признались в убийстве
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Сестры Хачатурян признались в убийстве 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сестры Хачатурян признались в убийстве отца. Об этом РИА Новости сообщили их адвокаты.
По словам Ярослава Пакулина, представляющего интересы 17-летней Марии, данные ею показания «можно считать» признательными. Такие же, по словам Алексея Липцера, дала и его подзащитная — 19-летняя Кристина. В свою очередь, Алексей Паршин сообщил, что его клиентка, 18-летняя Ангелина, призналась в убийстве.
При этом Липцер добавил, что Кристина призналась лишь в распылении содержимого газового баллончика в лицо отцу и в настоящее время дает «развернутые» показания. Пакулин отметил, что их дает и Мария. По его словам, в них она упомянет о предшествующих событиях.
«Начиная с рождения, можно сказать…» — сообщил он.
Адвокат Марии Хачатурян добавил, что она настаивает на том, что ударила отца ножом не более пяти раз, а следствию еще только предстоит выяснить, какая из сестер нанесла отцу смертельный удар.
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