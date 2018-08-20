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Самолет «Узбекских авиалиний» не вылетел из Москвы
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Самолет «Узбекских авиалиний» не смог вылететь из Москвы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самолет Boeing-787 Dreamliner "Узбекских авиалиний" не может вылететь из московского аэропорта "Домодедово" в Ташкент из-за сбоя бортового компьютера лайнера, сообщил РИА Новости в понедельник представитель авиакомпании.
По данным авиакомпании, рейс "Узбекских авиалиний" № 602 "Домодедово — Ташкент" должен был вылететь в воскресенье в 22.45 мск, однако был отложен из-за технических неисправностей в компьютерной бортовой системе.
"Специалисты в настоящий момент проводят диагностику всей компьютерной системы самолета", — уточнил собеседник агентства.
Он не смог назвать время вылета самолета, поскольку на устранение технического сбоя требуется время.
На рейс зарегистрировались 268 пассажиров, в настоящий момент они находится в одном из залов аэропорта, им предоставлены напитки и питание, уточнил представитель "Узбекских авиалиний".
В настоящее время "Узбекские авиалинии" эксплуатируют три Boeing-787 Dreamliner, до конца 2020 года планирует получить еще три таких самолета.
НАК "Узбекские авиалинии" — монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, полностью принадлежит государству, в настоящий момент эксплуатирует 30 самолетов западного производства. Узбекская авиакомпания выполняет авиарейсы в 20 городов стран Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 20 городов стран СНГ и по десяти направлениям на местных авиалиниях.
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