Самолет «Узбекских авиалиний» не вылетел из Москвы

Самолет «Узбекских авиалиний» не смог вылететь из Москвы

Самолет Boeing-787 Dreamliner "Узбекских авиалиний" не может вылететь из московского аэропорта "Домодедово" в Ташкент из-за сбоя бортового компьютера лайнера, сообщил РИА Новости в понедельник представитель авиакомпании.

По данным авиакомпании, рейс "Узбекских авиалиний" № 602 " Домодедово — Ташкент" должен был вылететь в воскресенье в 22.45 мск, однако был отложен из-за технических неисправностей в компьютерной бортовой системе.

"Специалисты в настоящий момент проводят диагностику всей компьютерной системы самолета", — уточнил собеседник агентства.

Он не смог назвать время вылета самолета, поскольку на устранение технического сбоя требуется время.

На рейс зарегистрировались 268 пассажиров, в настоящий момент они находится в одном из залов аэропорта, им предоставлены напитки и питание, уточнил представитель "Узбекских авиалиний".

В настоящее время "Узбекские авиалинии" эксплуатируют три Boeing-787 Dreamliner, до конца 2020 года планирует получить еще три таких самолета.