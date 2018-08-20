В Чечне совершены атаки на полицейских 

Прикрывавшийся ребенком террорист атаковал полицейских в Грозном. Об этом сообщает Mash.
По информации Telegram-канала, сначала боевик бросил взрывное устройство в направлении поста ГИБДД, который расположен неподалеку от черты города, а затем сбил троих полицейских в районе площади Минутка.
Mash отмечает, что брошенная террористом бомба не сработала, а все сбитые им правоохранители выжили. Они находятся в тяжелом состоянии. Сам нападавший был застрелен полицейскими. Кроме того, после осмотра автомобиля боевика выяснилось, что во время теракта там находился ребенок, которым боевик мог прикрываться.
По данным канала, сегодня в Чечне произошло еще одно нападение на полицейских. Двое мужчин, проникнув в отдел МВД, атаковали его сотрудников ножами, однако были застрелены. Mash не уточняет, получили полицейские какие-либо ранения или нет, а также в каком именно населенном пункте произошло нападение.