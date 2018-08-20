Против Росрыболовства возбудили дело

ФАС возбудила дело против Росрыболовства

Ведомство при рассмотрении заявлений рыбохозяйственных организаций, намеревавшихся вести промысел в водах Японии в 2017 году, выявило в действиях Росрыболовства признаки ограничения конкуренции при организации получения разрешений на такую добычу.

Так, ФАС установила, что из пяти поступивших в Росрыболовство заявок на ведение промысла иваси, скумбрии и анчоуса в исключительной экономической зоне Японии, три заявки были агентством оперативно рассмотрены и отправлены в представительство Росрыболовства в Японии, тогда как заявки двух других организаций переданы в представительство спустя 14 календарных дней.

Поясняется, что из-за отсутствия предельных сроков для сбора заявок ключевым фактором для получения разрешений на добычу стала очередность отправки заявок японской стороне. В итоге весь объем добычи вылова иваси, скумбрии и анчоуса в 2017 году был распределен между РК "Лунтос", "Софко" и "Тралфлот", заявки которых первыми поступили в министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии. Японская сторона отказала в выделении квоты по заявкам, поступившим позже, так как предоставленный Японией объем уже был распределен между первыми тремя компаниями.

ФАС в июне 2018 года выдала ведомству предупреждение, обязывающее до 1 июля текущего года установить конкурентный порядок сбора и рассмотрения заявок компаний для ведения промысла в районах действия международных договоров России, а также установить требования к срокам подачи и перенаправления таких заявок между органами власти, однако предупреждение выполнено не было.

"Проанализировав полученные пояснения в рамках исполнения предупреждения, мы пришли к выводу, что предпринятые на сегодня меры не приведут к возможности проведения конкурентного отбора рыбохозяйственных организаций, намеренных вести промысел в районах действия международных договоров Российской Федерации, в ИЭЗ Японии в частности. В связи с неисполнением предупреждения антимонопольного органа в отношении Росрыболовства возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства", — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ФАС России Рачика Петросяна.