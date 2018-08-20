Россиянин умер в нацпарке в Испании

Российский турист умер в национальном парке Picos de Europa на севере Испании во время прохождения пешеходного маршрута.
Как сообщает издание El Comercio, 63-летний мужчина проходил популярный маршрут вместе с тургруппой, когда потерял сознание и упал.
Врач, сопровождавший группу путешественников, оказал ему первую медицинскую помощь, но реанимировать его не удалось.
На место прибыл вертолёт санитарной авиации, который эвакуировал тело туриста.
Ранее спасатели спустили с Эльбруса тело скончавшегося альпиниста из Австрии.