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Россиянин умер в нацпарке в Испании
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СМИ: Российский турист умер в нацпарке в Испании 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Российский турист умер в национальном парке Picos de Europa на севере Испании во время прохождения пешеходного маршрута.
Как сообщает издание El Comercio, 63-летний мужчина проходил популярный маршрут вместе с тургруппой, когда потерял сознание и упал.
Врач, сопровождавший группу путешественников, оказал ему первую медицинскую помощь, но реанимировать его не удалось.
На место прибыл вертолёт санитарной авиации, который эвакуировал тело туриста.
Ранее спасатели спустили с Эльбруса тело скончавшегося альпиниста из Австрии.
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