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Россиянин попытался сбежать от полиции со своим делом
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Задержанный россиянин сбежал от полиции через окно со своим уголовным делом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подозреваемый в краже житель Ямало-Ненецкого автономного округа сбежал из отдела полиции в городе Тарко-Сале через окно, прихватив с собой материалы уголовного дела, но вскоре был пойман. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
Согласно данным следствия, в середине июля 32-летний мужчина находился на допросе в кабинете у следователя в отделе МВД по Пуровскому району как подозреваемый по делу о краже. Воспользовавшись тем, что сотрудник ведомства вышел, оставив его наедине с адвокатом, он схватил со стола уголовное дело и выпрыгнул в окно.
«Добежав до бетонного ограждения, подозреваемый часть уголовного дела бросил около забора, а несколько листов прихватил с собой. Скрывшись, мужчина продолжительное время прятался от правоохранительных органов, но вскоре сотрудники полиции задержали его», — говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении жителя Ямала, который ранее уже был судим, возбуждено по статье о воспрепятствовании производству предварительного расследования. По информации следователей, он признал свою вину и пояснил, что сбежал с материалами дела в знак протеста, так как не согласился с выводами сотрудников полиции о его причастности к краже.
6 июля сообщалось, что заключенный Максим Бородулин, сбежавший ранее из колонии под Минусинском Красноярского края, сам сдался властям.
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