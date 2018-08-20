Пропавшую после ссоры девушку нашли под Пермью

В Пермском крае нашли живой девушку, пропавшую после семейной ссоры

На минувшей неделе в полицию поступило заявление о пропаже 16-летней девушки, проживающей вместе с сестрой и бабушкой в деревне Филипповка Кунгурского района Пермского края. По данным местных СМИ, несовершеннолетняя ушла из дома и не вернулась после ссоры с родственниками. Случилось это еще 8 августа.