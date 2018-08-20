В Харькове возле здания горсовета погиб полицейский

В Харькове произошла стрельба возле здания горсовета, погиб полицейский

Один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы в центре Харькова . ЧП произошло в ночь на понедельник у здания городского совета.

Как говорится в сообщении на сайте нацполиции по региону, неизвестный мужчина выстрелил в охранника горсовета, после чего начал стрельбу по прибывшим полицейским. Они открыли ответный огонь и обезвредили злоумышленника.

Один из патрульных получил ранение. Он скончался в больнице. Охранник горсовета находится в тяжелом состоянии.

На месте стрельбы работают следователи и криминалисты. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".