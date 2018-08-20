Задержаны стрелявшие по посольству США в Анкаре

Пойманы стрелявшие по посольству США в Анкаре

Сотрудники сил безопасности Турции задержали двоих подозреваемых в обстреле посольства США Анкаре . Это мужчины 38 и 39 лет. Они сознались в содеянном.

«Подозреваемыми являются Ахмет Челик и Осман Гюндаш. У них изъят 9-мм пистолет. Также обнаружено транспортное средство, на котором было совершено преступление», — говорится в сообщении администрации Анкары.

Там также отмечается, что оба задержанных ранее имели проблемы с законом. Среди них торговля наркотиками и автокражи.

20 августа из белого автомобиля, проезжавшего мимо американского посольства, был открыт огонь. Всего преступники произвели шесть выстрелов и скрылись. Три пули попали в будку охраны. Люди в результате случившегося, как ранее писал News.ru, не пострадали.