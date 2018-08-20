Ещё
Задержаны стрелявшие по посольству США в Анкаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пойманы стрелявшие по посольству США в Анкаре 

News.ru 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники сил безопасности Турции задержали двоих подозреваемых в обстреле посольства США в Анкаре. Это мужчины 38 и 39 лет. Они сознались в содеянном.
«Подозреваемыми являются Ахмет Челик и Осман Гюндаш. У них изъят 9-мм пистолет. Также обнаружено транспортное средство, на котором было совершено преступление», — говорится в сообщении администрации Анкары.
Там также отмечается, что оба задержанных ранее имели проблемы с законом. Среди них торговля наркотиками и автокражи.
20 августа из белого автомобиля, проезжавшего мимо американского посольства, был открыт огонь. Всего преступники произвели шесть выстрелов и скрылись. Три пули попали в будку охраны. Люди в результате случившегося, как ранее писал News.ru, не пострадали.
News.ru: последние новости
Кадыров: ситуация после нападения в Чечне спокойная В Москве выбрали нового вора в законе Российский турист умер в нацпарке в Испании
Комментарии  Ещё 61 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок умер в запертой матерью машине107
Подстава для Загитовой и другие события дня6
Тарасов приехал к Бузовой с женой и ребенком
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера69
Стала известна причина смерти Исакова
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
00:39
США под ударом: чьих вмешательств боится Вашингтон
В мире Статьи
00:29
Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии
Шоу-бизнес Статьи
00:29
«Был инсульт»: Мягков сообщил о состоянии жены
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:41
Дочь Родниной затравили за любовь к США
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение