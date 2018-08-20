Сотрудник Кроноцкого заповедника погиб в стычке с медведем

В Кроноцком заповеднике (Курильское озеро, Южно-Камчатский заказник) сотрудник погиб от лап медведя. Он сопровождал туристов, которые направлялись к месту, откуда можно увидеть косолапых хищников, ловящих нерестящуюся нерку.

Один из туристов уронил в воду рюкзак, передает агентство "Интерфакс" . Сотрудник -23-летний выпускник Иркутского аграрного университета — решил его найти и отправился на поиски в комовой район медведей, не предупредив свое руководство и пренебрегши правилами безопасности.

Он попал в район, где нет туристических троп. Медведи там прикапывают добытую нерку и охраняют ее. Молодой человек погиб в стычке с медведем, его труп был обнаружен охраной заповедника. Ведется служебное расследование.