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Сотрудник Кроноцкого заповедника погиб в стычке с медведем
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Сотрудник Кроноцкого заповедника погиб в стычке с медведем 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: www.vesti.ru
В Кроноцком заповеднике (Курильское озеро, Южно-Камчатский заказник) сотрудник погиб от лап медведя. Он сопровождал туристов, которые направлялись к месту, откуда можно увидеть косолапых хищников, ловящих нерестящуюся нерку.
Один из туристов уронил в воду рюкзак, передает агентство "Интерфакс". Сотрудник -23-летний выпускник Иркутского аграрного университета — решил его найти и отправился на поиски в комовой район медведей, не предупредив свое руководство и пренебрегши правилами безопасности.
Он попал в район, где нет туристических троп. Медведи там прикапывают добытую нерку и охраняют ее. Молодой человек погиб в стычке с медведем, его труп был обнаружен охраной заповедника. Ведется служебное расследование.
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