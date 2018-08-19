У детского лагеря в Крыму нашли мину

В воскресенье саперы обезвредили авиационную мину времен Великой Отечественной войны весом 250 кг, которая была обнаружена у детского лагеря «Дельфин» в Сакском районе Крыма, сообщает региональное ГУ МЧС.
«19 августа был обезврежен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны: авиационная мина весом 250 кг (АМГ-1), обнаруженная в акватории Черного моря на глубине 1,5 метра на расстоянии 10-15 метров от берега пляжа пионерского лагеря «Дельфин» в селе Поповка Сакского района», — сообщается на сайте ГУ МЧС.
Мину уничтожили на месте обнаружения специалисты отделения пиротехнических работ специального морского отряда ГУ МЧС по Крыму.