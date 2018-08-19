Тело найдено на крыше электрички в Москве

Тело человека найдено на крыше электрички рядом с железнодорожной станцией «Лось» в Москве . Для извлечения тела железнодорожники отключили линию электропередач.

Более подробной информации пока не поступало.

Станция «Лось» расположена на Ярославском направлении Московской железной дороги.

Ранее в Москве мужчина застрелил на улице женщину, после чего покончил с собой. ЧП произошло на Башиловской улице.