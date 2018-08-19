Тело найдено на крыше электрички в Москве 

Тело человека найдено на крыше электрички рядом с железнодорожной станцией «Лось» в Москве. Для извлечения тела железнодорожники отключили линию электропередач.
На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб города, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Более подробной информации пока не поступало.
Станция «Лось» расположена на Ярославском направлении Московской железной дороги.
Ранее в Москве мужчина застрелил на улице женщину, после чего покончил с собой. ЧП произошло на Башиловской улице.