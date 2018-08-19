Молодая мать шокировала признанием о пытках над собой

27-летняя жительница Мельбурна рассказала о жестоком избиении и изнасиловании, которое едва не перечеркнуло ее жизнь, сообщает Herald Sun.

30 июня 2013 года жизнь молодой женщины изменилась навсегда.

«Каждый раз, когда я смотрю в зеркало, я вижу шрам, напоминающий о случившемся», — говорит она.

Хлоя возвращалась домой по одной из лиц в Северном Мельбурне, когда заметила мужчину позади нее.

«Я пересекла дорогу, чтобы попасть на свою улицу, и заметила, что он снова позади меня», — вспоминает она. В итоге мужчина внезапно набросился на нее и потащил вниз по переулку, нанося удары по голове и повалив на землю. Он бил ее по голове, прежде чем изнасиловать. За 7 недель до нападения женщина родила сына. После случившегося, как отмечает женщина, она пережила настолько тяжелую травму, что уже не могла быть той мамой, какой хотела быть.

Женщина была так избита, что близкие с трудом узнали ее, чтобы восстановить лицо она решилась на пластическую операцию. Следователи опубликовали шокирующие изображения жестоких травм, от которых пострадала Хлоя. Детектив-инспектор Стив Уилсон из группы по сексуальным преступлениям сказал, что следователи надеются, что вознаграждение в размере 500 000 долларов поможет поймать преступника.

Сама Хлоя предпочла рассказать публично о своем испытании.

«Это даст мне ощущение восстановленной справедливости, но это поможет мне почувствовать облегчение, что этот человек не может так поступить с кем-либо еще», — говорит она.

Сразу после происшествия полиция, руководствуясь интересами безопасности пострадавшей, не стали раскрывать ее личность.