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На Сахалине расследуют обрушение заводской стены
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СК завел дело после обрушения стены бывшего завода на Сахалине 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело возбудили после обрушения стены здания бывшего целлюлозно-бумажного завода в Поронайске на Сахалине, при котором один человек погиб, пятеро пострадали, судьба еще двоих человек неизвестна, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее руководитель ГО и ЧС администрации Поронайского района Владимир Ахметшин рассказал агентству, что при обрушении крыши одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного завода в воскресенье на Сахалине погиб человек. По его словам, под завалами оказались люди, проводившие работы на объекте. Один из них погиб, пятеро доставлены в местную больницу, еще двое рабочих могут находиться под завалами.
"По данному факту следственными органами СК России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, следователи областного СК, незамедлительно выехавшие на место происшествия, установили, что здание находилось в оперативном управлении одного из предпринимателей в Поронайске. Отмечается, что у него был заключен договор на демонтаж здания с его собственником, который нанял десять граждан Киргизии для выполнения работ.
"В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.
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