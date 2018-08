В США ветер опрокинул конструкцию на гостей шоу Backstreet Boys

Сильный ветер снес конструкцию на концертной площадке казино WinStar World Casino and Resort в Такервилле (американский штат Оклахома), где должен был состояться концерт группы Backstreet Boys, в результате пострадали 14 человек, говорится в релизе заведения.

Сообщается, что из-за непогоды организаторы начали эвакуацию гостей, всех пришедших на концерт попросили уйти с места проведения мероприятия и найти укрытие. Тем не менее, около 150 человек отказались следовать этим указаниям и остались в очереди.

"Штормовой ветер, порывы которого достигали 70-80 миль в час (112-128 километров в час), и сильный дождь снесли входную арку. 14 человек получили помощь на месте и доставлены в местные больницы. Двое уже выписаны", — говорится в пресс-релизе.

Концерт группы был перенесен на другой день. Всем фанатам, купившим билеты, сообщат о новой дате и времени проведения мероприятия.

A statement from Winstar Workd Casino regarding cancellation of @backstreetboys concert due to storm & safety concerns, after bystanders were injured by falling canopy. #BackstreetBoys#storm #concert #cancelled#SaturdayNightSpecial#SaturdayFeelinghttps://t.co/dnjw0Z8SqD pic.twitter.com/twPKEuFvwX

— A&E Today (@ceoaetnews) 19 августа 2018 г.