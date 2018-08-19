На концерте популярной группы произошла трагедия

В США 14 человек пострадали при обрушении входной арки на концерте группы Backstreet Boys

Не менее 14 человек, ожидавших начало концерта американской поп-группы Backstreet Boys, пострадали в субботу вечером из-за падения временной входной арки, возведенной для мероприятия в городе Такервилль, штат Оклахома. Об этом сообщается в пресс-релизе казино WinStar World Casino and Resort, где должно было состояться выступление коллектива.

"Приблизительно в 17:30 (00:30 понедельника мск) на входную арку обрушился ветер со скоростью 70-80 миль в час и сильный дождь. 14 человек получили медицинскую помощь на месте, а затем были доставлены в местную больницу. Двое из них позднее были выписаны ", — говорится в пресс-релизе.

Выступление группы было отменено после инцидента.

"Мы решили отменить концерт и постараемся его перенести. Главное, чтобы все добрались домой целыми. Скоро увидимся!" — написал в Twitter один из участников коллектива Ник Картер.