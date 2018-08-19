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На концерте популярной группы произошла трагедия
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В США 14 человек пострадали при обрушении входной арки на концерте группы Backstreet Boys 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Не менее 14 человек, ожидавших начало концерта американской поп-группы Backstreet Boys, пострадали в субботу вечером из-за падения временной входной арки, возведенной для мероприятия в городе Такервилль, штат Оклахома. Об этом сообщается в пресс-релизе казино WinStar World Casino and Resort, где должно было состояться выступление коллектива.
"Приблизительно в 17:30 (00:30 понедельника мск) на входную арку обрушился ветер со скоростью 70-80 миль в час и сильный дождь. 14 человек получили медицинскую помощь на месте, а затем были доставлены в местную больницу. Двое из них позднее были выписаны ", — говорится в пресс-релизе.
Выступление группы было отменено после инцидента.
"Мы решили отменить концерт и постараемся его перенести. Главное, чтобы все добрались домой целыми. Скоро увидимся!" — написал в Twitter один из участников коллектива Ник Картер.
Квинтет Backstreet Boys, основанный в 1993 году, гремел в США и во всем мире до начала 2000-х годов, после чего популярность коллектива пошла на спад. Группа продала к настоящему моменту более 130 млн экземпляров записей своих песен.
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