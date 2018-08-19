Россиянин попробовал утеплиться и спалил квартиру

В многоквартирном доме №25 по Пионерской улице в Череповце произошел пожар, от которого серьезно пострадала 100-метровая квартира. Об этом пишет региональная «Комсомольская Правда».

Инцидент произошел ночью на пятницу, 17 августа. Огонь распространился более чем на десять метров и повредил имущество в квартире, а также сильно закоптил жилые помещения. Задымление распространилось в подъезд, пожарными эвакуированы из дома восемь человек.

Причиной возгорания стало короткое замыкание в электроматраце.

По данным Гидрометцентра, в ночь на 17 августа температура воздуха в Череповце опускалась до плюс пяти градусов по Цельсию. Дневные показатели находятся в пределах 22-23 градусов.

В июне 2018-го похожий случай произошел в Нижнем Тагиле, где начало лета оказалось отмечено похолоданием. Один из местных жителей включил в сеть обогреватель, чтобы согреться. В результате короткого замыкания электропроводки обогревателя начался пожал, огонь распространился на 30 квадратных метров.