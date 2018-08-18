В ФСБ рассказали о провокации с «избитым» украинцем

Госпогранслужба Украины заявила, что украинца 1977 года рождения якобы избили в российском пропускном пункте «Долбино». Пограничное управление ФСБ назвало инцидент провокацией.

По словам украинца, он предоставил документы для проверки, но российские пограничники не захотели его пропускать. Украинская сторона заявила, что после этого гражданин был избит сотрудниками пограничной службы.

Однако, по информации ПУ ФСБ, мужчину вывели из вагона для выяснения обстоятельств, после чего посадили на поезд « Москва Харьков », передает ФАН.