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В ФСБ рассказали о провокации с «избитым» украинцем
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В ФСБ рассказали о провокации с «избитым» украинцем 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress/Russian Look/Zamir Usmanov
Госпогранслужба Украины заявила, что украинца 1977 года рождения якобы избили в российском пропускном пункте «Долбино». Пограничное управление ФСБ назвало инцидент провокацией.
По словам украинца, он предоставил документы для проверки, но российские пограничники не захотели его пропускать. Украинская сторона заявила, что после этого гражданин был избит сотрудниками пограничной службы.
Однако, по информации ПУ ФСБ, мужчину вывели из вагона для выяснения обстоятельств, после чего посадили на поезд «Москва — Харьков», передает ФАН.
Ранее министерство инфраструктуры Украины подготовило законопроект о прекращении железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.
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