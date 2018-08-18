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Гибель молодой пары в Подмосковье озадачило следствие
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В Балашихе нашли тела девушки и мужчины с травмами от падения с высоты 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Тела девушки и мужчины с травмами от падения с высоты найдены в подмосковной Балашихе, следователи начали проверку, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСК СК России по Подмосковью Ольга Врадий.
"Следственным отделом по г.о. Балашихе ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту обнаружения на одной из улиц района Железнодорожный тел двух молодых людей (девушки 17-ти и парня 19-ти лет) с травмами характерными при падении с высоты", — сказала она.
На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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