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В Пятигорске расследуют инцидент с Вечным огнем
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Полиция проверит видео сушки одежды над Вечным огнем в Пятигорске 

ТАСС 2 часа назад
Полиция проводит проверку в связи с появлением в социальных сетях видеоролика, на котором две женщины сушат вещи над Вечным огнем в Пятигорске.
"По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", — сказали ТАСС в субботу в пресс-службе управления МВД по Ставропольскому краю.
В социальных сетях появился семисекундный видеоролик, на котором видны две женщины, стоящие возле Вечного огня у воинского мемориала. Женщины разговаривают, держа над пламенем на вытянутых руках вещи.
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Комментарии1  Ещё 8 источников 
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