В Пятигорске расследуют инцидент с Вечным огнем

Полиция проверит видео сушки одежды над Вечным огнем в Пятигорске

Полиция проводит проверку в связи с появлением в социальных сетях видеоролика, на котором две женщины сушат вещи над Вечным огнем в Пятигорске

"По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", — сказали ТАСС в субботу в пресс-службе управления МВД по Ставропольскому краю.

В социальных сетях появился семисекундный видеоролик, на котором видны две женщины, стоящие возле Вечного огня у воинского мемориала. Женщины разговаривают, держа над пламенем на вытянутых руках вещи.