Танкер с российскими моряками пропал у берегов Африки

У берегов Африки пропал танкер с российскими и грузинскими моряками

У берегов западной части Африки в районе Гвинейского залива ищут танкер с российскими и грузинскими моряками. О потере связи с судном накануне сообщило Министерство иностранных дел Грузии К поискам подключились военные корабли стран региона, передает телеканал "Россия 24". По имеющейся информации, экипаж танкера состоит из 19 моряков. Британский флот оказался встревожен подводной активностью России >> По заявлению Тбилиси , никакой связи с танкером Pantelena IMO 9321469, шедшим под флагом Панамы и перевозившим нефть, нет с 14 августа. Среди членов экипажа танкера — 17 граждан Грузии. По сообщению грузинских СМИ, на борту танкера также находились двое российских моряков. Судовладелец — греческая компания Lotus Shipping, передает ТАСС . Принимаются меры для установления местонахождения танкера и членов экипажа. По одной из версий, танкер могли захватить пираты.