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Танкер с российскими моряками пропал у берегов Африки
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У берегов Африки пропал танкер с российскими и грузинскими моряками 

Вести.Ru 22 минуты назад
У берегов западной части Африки в районе Гвинейского залива ищут танкер с российскими и грузинскими моряками. О потере связи с судном накануне сообщило Министерство иностранных дел Грузии.
К поискам подключились военные корабли стран региона, передает телеканал "Россия 24". По имеющейся информации, экипаж танкера состоит из 19 моряков.
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По заявлению Тбилиси, никакой связи с танкером Pantelena IMO 9321469, шедшим под флагом Панамы и перевозившим нефть, нет с 14 августа. Среди членов экипажа танкера — 17 граждан Грузии. По сообщению грузинских СМИ, на борту танкера также находились двое российских моряков.
Судовладелец — греческая компания Lotus Shipping, передает ТАСС. Принимаются меры для установления местонахождения танкера и членов экипажа. По одной из версий, танкер могли захватить пираты.
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