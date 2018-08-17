Российский маньяк-живодер потряс жестокостью убийств

В соцсети "ВКонтакте" появился живодер, который рассылает издевательства над котами зоозащитникам. При этом псевдоним живодера — Алена Савченко (осужденная за убийство котов живодерка).

"Мне он прислал вчера фото с записками сваренного котенка, а потом прислал видео. Там были звуки, как он пищит, весь этот ***** был слышен", — сообщила «Шторму» зоозащитница Анастасия Федюнина.

По ее словам, сам мучитель на видео молчит, видны его руки в черных перчатках.

"Сегодня он прислал мне нового котенка — распятого", — отметила она.

Волна убийство животных началась с двух девушек, которые в Хабаровске издевались над животными и выкладывали видео в Сеть. Алену Савченко осудили на 4 года и 3 месяца, а Алену Орлову — на 3 года.

dailystorm

Зоозащитница посетовала на правозащитников, не выполняющих свои обязанности. Преступления живодеров остаются безнаказанными.