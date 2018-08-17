Одна из сестер Хачатурян заговорила после убийства

Опубликовано письмо одной из сестер Хачатурян

Телеграм-канал Mash опубликовал письмо одной из сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца, — 17-летней Марии. В нем она обращается к парню из своей группы поддержки во "Вконтакте", который передает посылки девушкам.

Мария благодарит парня за то, что он не остался равнодушным к их беде и продолжает их поддерживать. Девушка также пишет, что наблюдает за новостями по телевизору, несмотря на то, что там о многом врут.

"Я пытаюсь держаться, самое сложное то, что с сестрами не видимся", — пишет Мария.

Mash

В конце июля сестры Хачатурян убили 57-летнего отца более чем 30 ударами ножом и сами вызвали полицию, сообщив, что находившийся в состоянии наркотического опьянения отец напал на них. Несколько дней спустя девушки были арестованы по подозрению в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Ранее в Сети были опубликованы фото побоев девушек, которые наносил им их отец.