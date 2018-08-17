Известного актера нашли мертвым в лифте

Актер Зуза Бежашвили скончался в Грузии . Его тело обнаружили в лифте одной из многоэтажек Тбилиси

На мертвого актера наткнулись жители дома на улице Долидзе. Как рассказали очевидцы, тело обнаружили на третьем этаже.

Люди вытащили Бежашвили из лифта, вызвали скорую, пока медики были в пути, соседи делали искусственное дыхание, пытаясь реанимировать актера. Однако все старания были тщетны. К приезду скорой Зуза был уже мертв, пишет Sputnik Грузия.

Причина пока не называется. На месте трагедии несколько часов работали правоохранители. Только после проведения всех необходимых следствию действий, тело актера доставили в бюро судебной экспертизы. Позже было объявлено, что уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства".

В свою очередь друзья Бежашвили заявили, что актер себя плохо чувствовал, недавно у него обострились проблемы со здоровьем. О самоубийстве Зуза с близкими не разговаривал. Друзья не верят в версию следствия.

Зуза Бежашвили — известный грузинский актер. Зрителям он запомнится по сериалу "Подруги моей жены".