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На фиолетовой ветке метро Москвы произошел сбой
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На фиолетовой ветке метро Москвы произошел сбой 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Поезда на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена пследуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщается в твиттере метро Москвы.
Причина сбоя не уточняется.
"На Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Делаем всё возможное для скорейшего ввода движения в график", — говорится в сообщении.
Ранее на зеленой ветке метро Москвы произошел сбой. Сбой произошел в связи с незначительной неисправностью контактного рельса на станции "Автозаводская" — было временно приостановлено движение поездов на участке от станции "Новокузнецкая" до станции "Орехово"
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