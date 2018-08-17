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У самолета «Якутии» отказал двигатель
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У самолета «Якутии» отказал двигатель 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Global Look Press
В полете у самолета авиакомпании "Якутия" отказал двигатель. Самолет вылетел из Якутска на север в поселок Чокурдах Аллаиховского района. После выключения одного из двигателей самолет развернулся в воздухе и вернулся в Якутск. Он совершил вынужденную посадку в штатном режиме в 6 часов 24 минуты по московскому времени.
Пассажиры рейса вылетят другим бортом, сообщает ТАСС. О дате и времени вылета авиаперевозчик проинформирует пассажиров позже.
Расстояние между Якутском и Чокурдахом составляет 1238 километров по прямой. Время самолета в пути составляет 3 часа 15 минут. Минимальная цена билета на перелет превышает 23 тысячи рублей.
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